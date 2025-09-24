i 100 anni di pietrina a villa lauretta

Un traguardo raro quello festeggiato a Villa Lauretta per il centesimo compleanno di Pietrina. Un traguardo celebrato con grande emozione nella nuova casa famiglia di Castagnola, con “nonna” Pietrina circondata dall’affetto di operatori, amici e familiari. In un clima di gioia e commozione, la giornata è stata un vero inno alla vita. Palloncini, fiori, torta e applausi hanno accompagnato il sorriso della centenaria che, con la sua dolcezza e il suo spirito ha saputo conquistare il cuore di tutti, giorno dopo giorno. "Per noi operatori – scrivono da Villa Lauretta – che la accompagniamo con cura e dedizione, questo momento rappresenta molto più di una semplice festa: è un simbolo di affetto, riconoscenza e soddisfazione per il cammino percorso insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it

