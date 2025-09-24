Hunger games | scopri il sguardo su haymitch abernathy

anticipazioni sul prequel di hunger games: l’alba sulla mietitura. Le riprese del nuovo film prequel ambientato nell’universo di Hunger Games stanno attirando l’attenzione dei fan, grazie a dettagli esclusivi e prime immagini dal set. La pellicola, intitolata L’alba sulla mietitura, offrirà uno sguardo approfondito sui primi anni dei giochi e sui personaggi che li hanno resi celebri nel franchise. In particolare, si evidenzia la presenza di Joseph Zada, nei panni del giovane Haymitch Abernathy, ruolo fondamentale per comprendere il percorso dell’iconico mentore. il ruolo di haymitch nel nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

