Hunger games | scopri il sguardo su haymitch abernathy
anticipazioni sul prequel di hunger games: l’alba sulla mietitura. Le riprese del nuovo film prequel ambientato nell’universo di Hunger Games stanno attirando l’attenzione dei fan, grazie a dettagli esclusivi e prime immagini dal set. La pellicola, intitolata L’alba sulla mietitura, offrirà uno sguardo approfondito sui primi anni dei giochi e sui personaggi che li hanno resi celebri nel franchise. In particolare, si evidenzia la presenza di Joseph Zada, nei panni del giovane Haymitch Abernathy, ruolo fondamentale per comprendere il percorso dell’iconico mentore. il ruolo di haymitch nel nuovo capitolo della saga. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: hunger - games
Hunger games in ordine cronologico: la teoria popolare che ora consideriamo vera
Hunger games e i futuri spin-off: un viaggio nelle origini dal 2012
Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura: il nuovo film uscirà a Dicembre del 2026
#ONSET | #HungerGames: L'alba sulla mietitura, primo sguardo al Presidente Snow di #RalphFiennes Grazie a questo poster di Panem a lui dedicato, abbiamo una prima idea del look del personaggio. Ricordiamo che la pellicola è ambientata durante la 50ª - facebook.com Vai su Facebook
Il web rivela che attualmente sul set di The Hunger Games: Sunrise On The Reaping sono in corso le riprese della scena della mietitura. - X Vai su X
Hunger Games: L'alba sulla mietitura, una nuova immagine dal set offre un primo sguardo al giovane Haymitch; Hunger Games: L'alba sulla mietitura, primo sguardo al Presidente Snow di Ralph Fiennes; Hunger Games, Ralph Fiennes è il nuovo presidente Snow: il primo sguardo ha già conquistato i fan [FOTO].
Hunger Games – L’alba sulla mietitura, foto dal set rivela il primo sguardo al presidente Snow interpretato da Ralph Fiennes - Scopri la prima foto dal set di Hunger Games: L’alba sulla mietitura: primo sguardo al presidente Snow di Ralph Fiennes. Scrive cinefilos.it
Hunger Games: L'alba sulla mietitura, una nuova immagine dal set offre un primo sguardo al giovane Haymitch - Nuove immagini trapelate dal set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura offrono un primo sguardo all'Haymitch interpretato da Joseph Zada. Come scrive comingsoon.it