Hunger Games | L’alba sulla mietitura primo sguardo a Haymitch Abernathy

Mentre proseguono i lavori sul prossimo prequel di Hunger Games, L'alba sulla mietitura, le ultime foto dal set offrono un primo sguardo a Joseph Zada??nei panni del giovane Haymitch Abernathy. Il giovane attore sostituisce Woody Harrelson, che ha interpretato Haymitch nei quattro film con Jennifer Lawrence. Questo film esplorerà la sua esperienza nella 50a edizione dei giochi, gettando nuova luce su come sia diventato il secondo e unico vincitore vivente degli Hunger Games del Distretto 12 per 23 anni. La prima vincitrice è stata ovviamente Lucy Gray Baird, protagonista di Hunger Games – La ballata dell'usignolo e del serpente e interpretata da Rachel Zegler.