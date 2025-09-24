humus teatro arte e musica per riflettere

CERTALDO Tre serate all’insegna dell’arte e della riflessione tra parole, musica e teatro per ribaltare alcuni presupposti e modalità consuete del fare spettacolo. È tutto pronto nel suggestivo borgo di Certaldo Alto, dai giardini ai calanchi fino ai poggi, per la prima edizione di " Humus Teatro ", rassegna culturale che si terrà da venerdì a domenica prossimi. Il primo appuntamento è venerdì con "I Concerti di Jig Rig" alle 21.15 presso il Giardino di Casa Boccaccio, dove in un’atmosfera intima e avvolgente all’interno di una cornice storica di grande suggestione la band certaldese trascinerà il pubblico con suoni e melodie popolari e tradizionali dell’area celtica (Irlanda, Scozia, Bretagna), ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

