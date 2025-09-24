Hotel Costiera | una clip dalla serie disponibile su Prime Video
Prime Video ha diffuso oggi una clip di Hotel Costiera, la nuova serie Original italiana con protagonista Jesse Williams ( Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway’s Take Me Out ), qui anche nel ruolo di executive producer. Nel ricco ensemble cast internazionale Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e?Jean-Hugues Anglade. Tutti i sei episodi di Hotel Costiera debutteranno dal 24 settembre in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Turchia, Danimarca e Norvegia, e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: hotel - costiera
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»
Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola
Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams
Dal 24 settembre la serie Hotel Costiera sbarca su Prime Video per raccontare un'avventura glamour carica di allegria, azione e misteri da risolvere vogue.it/article/hotel-… - X Vai su X
Hotel Costiera la prima serie original Prime Video girata in Italia da talent stranieri è un mix di due culture, che diverte e intrattiene, merito del fascino di Jesse Williams. Dal 24 settembre in streaming. - facebook.com Vai su Facebook
Hotel Costiera, il trailer ufficiale della serie italo-americana di Prime con Jesse Williams; Hotel Costiera, su Prime Video la serie italiana con Jesse Williams; Hotel Costiera, arriva l'action drama con Jesse Williams: cosa sapere.
Hotel Costiera, una clip della serie in streaming dal 24 settembre - Hotel Costiera, la nuova serie italiana in sei episodi di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), arriverà in streaming dal 24 settembre. Riporta tg24.sky.it
“Hotel Costiera”, la clip della serie - Un ex marine americano di origini italiane torna in Italia per lavorare come fixer in uno dei più lussuosi hotel del mondo: l'Hotel Costiera ... Lo riporta iodonna.it