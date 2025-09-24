Hotel Costiera | una clip dalla serie disponibile su Prime Video

Cinefilos.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime Video ha diffuso oggi una clip di Hotel Costiera, la nuova serie Original italiana con protagonista Jesse Williams ( Your Place Or Mine, Only Murders In The Building, Broadway’s Take Me Out ), qui anche nel ruolo di executive producer. Nel ricco ensemble cast internazionale Maria Chiara Giannetta, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Pierpaolo Spollon, Alejandra Onieva e?Jean-Hugues Anglade. Tutti i sei episodi di Hotel Costiera debutteranno dal 24 settembre in esclusiva su Prime Video in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Turchia, Danimarca e Norvegia, e nei Paesi di lingua inglese – Gran Bretagna, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

