Hotel Costiera se vi manca Magnum PI non perdetevi la serie italoamericana su Prime Video

Jesse Williams di Grey's Anatomy è un detective al servizio di un hotel di lusso di Positano nella serie light action che non ama gli stereotipi sul Belpaese e regala (si fa per dire) una buona dose di gradevole escapismo.

hotel costiera se vi manca magnum pi non perdetevi la serie italoamericana su prime video

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola. Gli inizi, la grande occasione con Grey's Anatomy, l'impegno contro il razzismo. Incontro con l'attore che in Italia ha sentito di essere «benedetto»

Jesse Williams: l'attore è protagonista della nuova serie Hotel Costiera, ambientata in un paesaggio da favola

Hotel Costiera: trailer della nuova serie Original italiana con Jesse Williams

Se vi manca Magnum, P.I., su Prime Video c'è Hotel Costiera, la serie italoamericana che lo ricorda un (bel) po'.

Jesse Williams di Grey's Anatomy è un detective al servizio di un hotel di lusso di Positano nella serie light action che non ama gli stereotipi sul Belpaese e regala (si fa per dire) una buona dose di gradevole escapismo.

