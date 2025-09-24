Hong Kong super tifone Ragasa si abbatte sul lungomare | le immagini impressionanti
Il super tifone Ragasa, uno dei più violenti degli ultimi anni, ha causato onde altissime sul lungomare di Hong Kong e ha paralizzato la vita sulla costa meridionale della Cina nelle prime ore di mercoledì, dopo aver causato distruzione e morte a Taiwan e nelle Filippine. A Taiwan in particolare, 14 persone sono morte in una cittadina allagata, mentre nelle Filippine sono stati segnalati quattro decessi. Hong Kong e Macao hanno cancellato le lezioni e i voli, e molti negozi hanno chiuso. Centinaia di persone hanno cercato rifugio nei centri di accoglienza temporanea di ciascuna città. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: hong - kong
Finale del film Hong Kong colpo su colpo: spiegazione e significato
Hong Kong colpo su colpo: la spiegazione del finale del film
Borsa: Hong Kong negativa, apre a -1,33%
Tifone Ragasa, 14 morti e 124 dispersi a Taiwan: paura in Cina e Hong Kong | Venti a quasi 200 km/h, crolla barriera lacustre e causa tsunami #tifone #ragasa #taiwan #cina #24settembre - X Vai su X
L'industria cinematografica globale sta attraversando una profonda trasformazione. Due recenti produzioni di Hong Kong hanno superato i confini tradizionali con i loro approcci innovativi. #EntertainmentPulse riunirà due importanti team cinematografici per di - facebook.com Vai su Facebook
Cina e Hong Kong in allerta per l'arrivo del super tifone Ragasa; Tifone Ragasa: 14 morti e 124 dispersi a Taiwan, 1,9 milioni di sfollati in Cina; Nel sud della Cina si preparano all’arrivo del tifone Ragasa.
Ragasa fa paura. Cina e Hong Kong pronti all'impatto del super tifone: trasporti e affari in tilt - Voli sospesi, imprese chiuse, una rete logistica paralizzata: il costo economico potrebbe essere altissimo ... Come scrive huffingtonpost.it
Tifone Ragasa su Taiwan, 14 morti e 124 dispersi. Allerta in Cina e Hong Kong - Il super tifone Ragasa ha colpito Taiwan, causando 14 morti, 18 feriti e 124 dispersi, con migliaia di evacuati e gravi danni nella contea di Hualien. Riporta tg24.sky.it