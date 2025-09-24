Home care premium appello dell' amministrazione di Chieti | Servono professionisti e operatori socio-sanitari

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Chieti ha lanciato un appello a rispondere all’avviso di manifestazione di interesse per l’accreditamento di professionisti e operatori socio-sanitari, in vista dell’attuazione del progetto Home Care Premium 2025–2028 promosso dall’Inps. Il programma, rivolto a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: home - care

Il blocco del bando Home care premium è inaccettabile: a pagare il conto disabili e famiglie

Home care premium, appello dell'amministrazione di Chieti: Servono professionisti e operatori socio-sanitari; Home Care Premium: appello del Comune di Chieti per i professionisti sociosanitari, “Servono più forze”; Progetto Home Care Premium, appello del Comune di Chieti: servono OSS e altre figure per l'avviso dedicato a soggetti fragili.

home care premium appelloHome Care Premium: appello del Comune di Chieti per i professionisti sociosanitari, “Servono più forze” - L’Amministrazione comunale di Chieti lancia un appello urgente ai professionisti del settore socio- Segnala abruzzolive.it

home care premium appelloHome Care Premium 2025–2028: appello dell’Amministrazione per l’accreditamento per i professionisti sociosanitari - Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 24 settembre 2025 – Appello da parte dell’Amministrazione di Chieti a rispondere all’avviso di manifestazione di interesse per l’ ... abruzzonews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Home Care Premium Appello