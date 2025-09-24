Hollow Knight | Silksong tra fede e solitudine

Partire per un pellegrinaggio vuol dire incamminarsi in un viaggio spirituale che ha come scopo il riconnettersi con la propria fede. Lo si può intraprendere perché si è in cerca di salvezza, assoluzione o per rafforzare il rapporto con il proprio credo, ma ogni pellegrinaggio è guidato da una destinazione che corrisponde a un luogo sacro. In Hollow Knight: Silksong ci troviamo quasi costretti a intraprendere questo viaggio interiore che ha come obiettivo il raggiungimento della Cittadella nel regno di Lungitela. Tuttavia, se noi ci incamminiamo vestendo i panni di Hornet, calata in questo mondo contro la sua volontà e in cerca di risposte, l’universo di Hollow Knight ci permette di incrociare il cammino di diversi pellegrini e di renderci conto delle sostanziali differenze che ci separano da essi. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Hollow Knight: Silksong, tra fede e solitudine

