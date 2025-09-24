Hollow Knight | Silksong – La recensione del capolavoro di Team Cherry

Fin dai primi minuti, Silksong si presenta come un’opera che non intende scendere a compromessi. Non un sequel indulgente o un capitolo pensato per accogliere i nuovi giocatori con la mano tesa, ma una sfida più dura, serrata e verticale di quanto lo fosse l’originale Hollow Knight. L’impianto ludico rimane quello, radicato in un impianto metroidvania raffinato e labirintico, ma Hornet non è il Cavaliere: è più agile, più scattante, persino più aggressiva nelle animazioni, e tutto questo si riflette in un ritmo generale più rapido, nervoso, quasi teso. La curva di difficoltà mette subito in chiaro che l’esplorazione di Pharloom richiederà attenzione, memoria e sangue freddo: i nemici colpiscono forte, si muovono velocemente, e i checkpoint rappresentati dalle panchine diventano ancora più preziosi di quanto non lo fossero a Nidosacro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

