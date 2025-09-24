Ho un problema al diaframma che mi è salito tantissimo sopra il cuore sopra i polmoni Incide perché io parlo molto ma sono tosta e curata bene | così Antonella Clerici

24 set 2025

Antonella Clerici è ‘una di famiglia’. Con il suo È sempre mezzogiorno entra nelle case degli italiani oggi giorno, con leggerezza sì ma anche riflessioni importanti sull’attualità. E la sincerità della conduttrice arriva anche quando racconta al pubblico di un problema di salute. È accaduto nella puntata del 23 settembre: “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni”. La conduttrice ha però voluto rassicurare tutti: “Mi sto curando, sto facendo degli esercizi di respirazione, ma ogni tanto quando sentite degli abbassamenti di voce è dovuto a questo problema di salute. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un problema al diaframma, che mi è salito tantissimo, sopra il cuore, sopra i polmoni. Incide, perché io parlo molto ma sono tosta e curata bene”: così Antonella Clerici

