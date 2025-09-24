Ho prestato soldi ad un parente ma non me li ha restituiti | cosa dice la legge

La Legge spiega come muoversi se dopo aver prestato soldi ad un parente questo non li restituisce. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, bisogna tenerlo sempre a mente. Come atto di generosità si può decidere di prestare una certa somma di denaro ad un parente in difficoltà credendo che appena possibile questo restituirà il prestito. Siete certi di potervi fidare? Non è cinismo, è consapevolezza del fatto che quando ci sono soldi di mezzo le persone cambiano mostrando tutta la loro meschinità e cattiveria. Sarebbe meglio non mischiare legami affettivi con questioni economiche, la storia finisce raramente bene. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ho prestato soldi ad un parente, ma non me li ha restituiti: cosa dice la legge

