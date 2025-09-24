Ho perso 25 chili se mi esplode l’aorta posso morire in pochi secondi | Costantino Vitagliano torna a parlare della sua malattia
Costantino Vitagliano è riapparso in televisione nel salotto di Storie al bivio, il programma condotto da Monica Setta su Rai2, ed è tornato a parlare delle difficoltà affrontate negli ultimi anni. La conduttrice ha subito incalzato l’ospite sulla sua malattia autoimmune, chiedendogli come stesse e se ci fossero delle novità sulle sue condizioni di salute, data anche la sua evidente perdita di peso. Vitagliano ha risposto così: “ Ho perso 25 chili e sto cercando di riprenderli. Ho iniziato una terapia basata sulle cellule staminali e sembra funzionare, mi dovrò curare per tutta la vita”. Il personaggio televisivo aveva già di chiarato in passato di soffrire di questa malattia, anche se alcuni fan non hanno creduto alla sua verità, ritendendola solo una strategia per tornare a far parlare di se. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
