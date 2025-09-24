Hilton investe su Milano e apre un hotel in pieno centro
Hilton firma tre accordi in Italia per l'apertura di altrettante strutture ricettive sotto il marchio Curio Collection by Hilton. E uno di questi è proprio a Milano. A partire da gennaio 2028 ci sarà, infatti, un nuovo albergo del brand: il Cadorna Hotel Milan, proprio nell'omonimo piazzale nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
