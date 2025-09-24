Hideo kojima presenta un horror spaventoso | scopri la nuova opera video

nuovo progetto horror di hideo kojima in collaborazione con jordan peele. Hideo Kojima, noto per la sua capacità di innovare nel settore videoludico, sta sviluppando un nuovo titolo che si distingue per il suo forte impatto emotivo e l'atmosfera inquietante. Questo progetto, chiamato OD, nasce dalla collaborazione con il regista di film culto come Get Out e Nope, Jordan Peele. La produzione promette di essere una delle esperienze più intense nell'ambito del genere horror, alimentata da un teaser trailer rilasciato in occasione del decimo anniversario di Kojima Productions. caratteristiche principali di OD.

Hideo Kojima presenta OD: Knock, il nuovo progetto horror su Xbox - (Adnkronos) – Il visionario autore di Metal Gear e Death Stranding ha svelato al Tokyo Game Show 2025 il primo trailer di OD: Knock, un’esperienza che promette un terrore inedito. Scrive msn.com

OD di Hideo Kojima si mostra in un nuovo, macabro trailer: sarà un'esperienza "audace e unica" - Durante un evento speciale a Tokyo per celebrare i 10 anni dalla nascita del suo studio, Hideo Kojima è tornato a parlare di OD, l'atteso horror sviluppato da Kojima Productions in collaborazione con ... Riporta it.ign.com