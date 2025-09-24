Hideo Koijma vuole scansionare un vero fantasma per OD vincendo un premio

Durante l’evento Beyond the Strand, organizzato per celebrare i dieci anni di Kojima Productions, Hideo Kojima ha sorpreso tutti con un’uscita tanto bizzarra quanto affascinante: il suo obiettivo è quello di “ scannerizzare un fantasma ” per il suo nuovo titolo horror, OD. Non si tratta solo di suggestioni: Kojima ha dichiarato che vorrebbe diventare il primo sviluppatore a riuscirci e ottenere persino un riconoscimento ufficiale. Il trailer condiviso all’evento, con protagonista l’attrice Sophia Lillis, ha mostrato sequenze estremamente realistiche grazie all’Unreal Engine, frutto della scansione di un luogo reale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

