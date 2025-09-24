Hellas Verona eliminato in Coppa Italia dal Venezia dopo aver pareggiato con la Juve Zanetti | Chi ha giocato contro i bianconeri ha speso tantissimo volevamo passare il turno
Hellas Verona eliminato in Coppa Italia: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dopo la partita contro il Venezia. Dall’euforia per il pareggio contro la Juventus alla delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia. È stata una settimana dai due volti per l’ Hellas Verona di Paolo Zanetti, che dopo aver fermato i bianconeri in campionato, è stato eliminato dalla coppa per mano del Venezia ai calci di rigore. Al termine del match, il tecnico ha analizzato la sconfitta, inquadrandola in un’ottica di gestione delle energie e di crescita del gruppo. PAROLE – «Ci sono delle note positive, come lui, Bella-Kotchap, Slotsager. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: hellas - verona
Calciomercato Hellas Verona, non riscattato Tengstedt. Occhi in Svezia per sostituirlo e in difesa arriva Javi Sanchez
Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club
Ufficiale il ritorno di Valentini all'Hellas Verona
Coppa Italia. Al via i sedicesimi: Parma-Spezia 6-5, passano agli ottavi gli emiliani dopo i rigori. Ora in corso Hellas Verona-Venezia. Questa sera Como-Sassuolo alle 21 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/articoli/2025/09/calcio-coppa - facebook.com Vai su Facebook
Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Venezia: gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia - X Vai su X
Verona fuori dalla Coppa Italia, nel derby passa il Venezia ai rigori; Verona fuori dalla Coppa Italia, nel derby passa il Venezia ai rigori; Calcio – Femminile, Frosinone eliminato dalla Coppa Italia.
Venezia, Stroppa: "La vittoria sull'Hellas in Coppa Italia ci dà morale per il campionato" - Una prova gagliarda, quella offerta dal Venezia in Coppa Italia Frecciarossa, con i rigori che premiano la formazione guidata da mister Giovanni Stroppa:. Si legge su tuttomercatoweb.com
Verona, Paolo Zanetti a breve in conferenza stampa dopo la sconfitta in Coppa Italia - Il tecnico dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, parlerà a breve in conferenza stampa dopo la sconfitta ai calci di rigore rimediata contro il. Secondo m.tuttomercatoweb.com