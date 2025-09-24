Hell is Us | tutti i dettagli del nuovo aggiornamento con ottimizzazioni e bug fix

Hell is Us continua a perfezionarsi grazie a una patch ricca di contenuti che introduce nuove funzioni, risolve problematiche segnalate dai giocatori e migliora la stabilità generale su PC e console. Un intervento pensato per affinare l'esperienza di gioco sotto ogni aspetto, dal sistema di combattimento fino alla resa grafica. Nuove funzionalità. Il team ha ascoltato i back della community, introducendo strumenti che migliorano sia la personalizzazione che l'accessibilità. Ora è possibile rimappare le azioni di interazione, così da adattare i comandi al proprio stile.. Il pannello delle armi mostra anche i valori di danno degli attacchi caricati, offrendo maggiore chiarezza nelle scelte strategiche.

