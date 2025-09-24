Helena Prestes dopo il reality di Amazon: un nuovo capitolo tra emozioni e futuro televisivo. Helena Prestes, modella e personaggio televisivo brasiliano ormai radicata in Italia, ha dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per lasciare un segno nel mondo dei reality. Dopo il Grande Fratello, la sua partecipazione al nuovo format di Amazon Prime Video, The Fifty, ha consolidato la sua immagine: quella di una donna intensa, capace di emozionare e di farsi ricordare. Leggi anche Amazon: spunta una nuova indiscrezione sul reality Nel cast di The Fifty, Helena si è distinta non solo per la bellezza e il carisma, ma anche per la capacità di affrontare prove difficili e dinamiche di gruppo complesse. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Helena Prestes torna sui social dopo il reality di Amazon: un nuovo capitolo