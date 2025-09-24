HEARTSONG di TJ Klune | Recensione

Heartsong é il terzo volume della saga di Green Creek di TJ Klune, giá autore del successo La Casa sul Mare Celeste. Il romanzo é edito in Italia da Mondadori e tradotto da Alice Arcoleo. Trama. Tutto ciò che Robbie Fontaine ha sempre desiderato è un posto a cui appartenere. Dopo la morte della madre, passa da un branco all’altro e stringe legami provvisori per evitare di diventare selvaggio. È sufficiente, finché non riceve una convocazione dal presidio dei lupi di Caswell, nel Maine. Lì Robbie impara cosa significa appartenere a un branco e avere una casa, come braccio destro di Michelle Hughes, a capo di tutti gli Alfa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

