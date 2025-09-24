Dal set della serie su Harry Potter spuntano nuove immagini rivelando un divertente episodio dei libri che vede protagonista Vernon Dursley. Le riprese della serie TV HBO su Harry Potter sono attualmente in corso a Hoddesdon, nell'Hertfordshire. Le nuove foto dal set trapelate sui media anticipano la presenza nello show di una scena del libro Harry Potter e la pietra filosofale che coinvolge Vernon Dursley, interpretato da Daniel Rigby, ma è assente dal film. (tramite ). La scena in questione, come svela SFFGazette.com, si svolge il giorno dopo la morte apparente di Voldemort. Mentre Vernon cammina per la strada viene avvicinato da un piccolo mago che celebra la scomparsa di Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter: le nuove foto rivelano una scena chiave de La pietra filosofale tagliata dal film