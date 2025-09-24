Harry Potter | foto dal set mostrano una scena di La pietra filosofale assente nel film

La serie TV Harry Potter della HBO è attualmente in fase di riprese fuori Londra, a Hoddesdon, nell’Hertfordshire, e ora Daniel Rigby è stato avvistato sul set nei panni di Vernon Dursley. La scena che lo coinvolge non era inclusa nei film e si svolge il giorno dopo la presunta morte di Voldemort. Mentre Vernon cerca di andare avanti con la sua giornata, si imbatte in un piccolo mago che festeggia la scomparsa di Colui Che Non Deve Essere Nominato. Il mago senza nome viene spesso confuso con Dedalus Diggle, un personaggio che appare solo in La pietra filosofale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it