A Londra, durante la Fashion Week, l’aria profumava di popcorn, glitter e un po’ di nostalgia. Non era un nuovo remake Disney, ma il debutto di Harry Lambert, stylist delle celeb e maestro dell’estetica pop, che ha appena lanciato la sua collezione Disney x Zara nel corner shop di Selfridges. Harry Lambert porta Disney x Zara al corner shop di Selfridges a Londra. Immagina di provare cappellini con le orecchie di Mickey, mentre giacche in faux fur e loafers con silhouette-cartoon ti fissano dagli scaffali. Minnie, Pluto e Donald stampati su retro tees sembravano pronti a uscire dal merchandise ufficiale di Disneyland —ma con un twist high fashion. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Harry Lambert trasforma Disney in streetwear couture con la nuova collab Zara da Selfridges