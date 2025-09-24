Hanno occupato la mia casa Rinalda è costretta a vivere in una Rsa

Foligno, 24 settembre 2025 – Rabbia, scalpore e solidarietà da parte della comunità folignate per la vicenda della pensionata Rinalda Marini, proprietaria di una abitazione occupata ormai da tempo da una famiglia Rom. Vicende che da anni Mario Giordano affronta in ogni puntata della la trasmissione “Fuori dal Coro“ e che accadono spesso nelle grandi città, nessuno avrebbe immaginato che, episodi di questa portata potessero accadere anche a Foligno. L’anziana folignate, attualmente ospite in una Rsa, ha raccontato con rabbia ed emozione durante la trasmissione la sua vicenda dalla quale, nonostante le denunce, non riesce a venirne fuori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Hanno occupato la mia casa”. Rinalda è costretta a vivere in una Rsa

Donna costretta a vivere in una Rsa: «La mia casa è occupata» - di Stefania Supino Come ogni domenica sera, Mario Giordano, con il suo programma ‘Fuori dal coro’ affronta il tema delle case occupate. Segnala umbria24.it

