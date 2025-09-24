Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna che è sempre stata in prima linea per la libertà del suo martoriato popolo palestines e. Il suo nome è Hanan Ashrawi e questa è la sua storia. Hanan Ashrawi dalla Nabka alla prima intifada. Hanan Ashrawi, fonte assopacepalestina.org “ Più degli uomini capiamo l’importanza di costruire il nuovo. Nello Stato che vogliamo, non deve esserci discriminazione di genere”. Questa frase di Hanan Ashrawi, riportata da Oltremare, ci fa comprendere la dualità della sua missione politica. Innanzitutto la creazione di uno stato libero palestinese indipendente da Israele e poi l’importanza del ruolo della donna nella società palestinese come la sua esperienza politica all’insegna della pace ha dimostrato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Hanan Ashrawi, l’emancipazione femminile e la questione palestinese