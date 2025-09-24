Hades 2 uscita | orari di lancio in tutto il mondo per regione
Il countdown per il rilascio completo di Hades 2 sta per terminare, con l’uscita prevista in pochi giorni. Atteso da circa un anno e mezzo, il nuovo capitolo di Supergiant Games si presenta ricco di contenuti, miglioramenti e novità rispetto alla versione in accesso anticipato. L’articolo analizza le principali date di lancio, le innovazioni introdotte e le modalità di distribuzione, offrendo una panoramica completa su questa attesa esclusiva del mondo videoludico. data di lancio e piattaforme disponibili. orari di uscita nelle diverse regioni. Come comunicato ufficialmente dal profilo X di Supergiant Games, Hades 2 sarà reso disponibile simultaneamente in tutte le aree mondiali alle ore 16:00 (UTC). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: hades - uscita
Hades 2, la versione 1.0 ha una di uscita ufficiale ed è imminente
Hades 2, la versione 1.0 ha una data di uscita ufficiale ed è imminente
Il nostro Brom ricorda le qualità del primo #Hades, e aspetta con ansia #HadesII, ma è altrettanto cosciente di come si possano accumulare così tante ore di #EarlyAccess da rischiare la saturazione ancor prima dell'uscita della versione completa. https://thega - X Vai su X
Nintendo Switch. . Combatti oltre i confini dell'Oltretomba! Affronta il bieco Titano del Tempo in Hades II, in uscita in esclusiva temporanea digitale per console su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch il 25 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
Hades 2 fuori dall'Early Access: a che ora si potrà iniziare a giocare in Italia?; Hades II: data e orario di lancio della versione 1.0; Hades 2 si avvicina alla versione 1.0 con l'Unseen Update, l'ultima espansione gratuita prima del lancio.
Hades II: data e orario di lancio della versione 1.0 - Supergiant Games ha mostrato l'orario preciso di lancio di Hades II, che arriverà con la versione 1. Da vgmag.it
La versione finale di Hades 2 ha finalmente una data d'uscita, ma c'è una brutta notizia per alcuni giocatori console (player.it) - Purtroppo, non uscirà contemporaneamente su tutte le piattaforme ... player.it scrive