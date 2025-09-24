Hades 2 i voti delle recensioni sono stellari | ha la media più alta del 2025

La stampa internazionale ha assegnato voti altissimi ad Hades 2 in versione 1.0, con Supergiant Games che è riuscita ad immettere sul mercato un titolo contraddistinto da una qualità altissima, in grado di imporsi addirittura al momento come il gioco nuovo con la media voto più alta del 2025. Su Metacritic il gioco ha una media di 93100 con 30 recensioni, mentre su OpenCritic la media è 93100, confermando la piena approvazione della critica. Tra i voti più alti troviamo IGN, Eurogamer, TheGamer, Noisy Pixel, Gamespot e GameGrin, tutti con punteggi massimi o quasi, lodando il titolo per il suo combattimento veloce, variabile e strategico, i personaggi coinvolgenti, la grafica spettacolare e la colonna sonora coinvolgente. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Hades 2, i voti delle recensioni sono stellari: ha la media più alta del 2025

