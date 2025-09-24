Ha un tumore alle ovaie di 15 chili e 50 centimetri | asportato con successo

Un tumore alle ovaie di circa 15 chili e grande 50 centimetri è stato rimosso con successo da una donna della provincia di Taranto. La paziente è stata operata alla Casa di cura Bernardini. A giugno la massa misurava meno di 30 centimetri.Le province dove le malattie uccidono di più: quattro. 🔗 Leggi su Today.it

Bianca Balti: «Ho sempre odiato il ciclo, ora darei qualsiasi cosa per riaverlo. Togliersi le ovaie non è una decisione facile, siate gentili con le donne. Il tumore mi ha cambiata»

Bianca Balti a un anno dalla diagnosi di tumore alle ovaie: “Sono qui, la ricerca scientifica mi dà speranza”

“Ovaries. Talk about them” è un progetto che mira a ottenere uno screening genetico per individuare il #cancro alle #ovaie, tra i volti della campagna c’è anche quello di #BiancaBalti, top model italiana che nel 2024 ha scoperto di avere un tumore alle ovaie al - facebook.com Vai su Facebook

