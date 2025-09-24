Ha un malore e cade in bicicletta in via Grenoble | 91enne grave al Maggiore

Erano da poco passate le ore 11 di mercoledì 24 settembre quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Parma intervenuti sul posto, un ciclista di 91 anni ha perso il controllo della bicicletta a bordo della quale stava viaggiando ed è finito a terra, procurandosi ferite. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

