Ha provato a fuggire così era armato Cinzia scomparsa da 10 giorni scoperta l’identità dell’uomo che hanno fermato

Sono ore cruciali in Gallura per l'inchiesta sulla misteriosa scomparsa di Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo, di cui non si hanno più notizie dall'11 settembre scorso. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio e nella giornata di oggi, mercoledì 24 settembre, i carabinieri del Ris di Cagliari inizieranno un accertamento tecnico irripetibile in un casolare di campagna a Palau. L'edificio appartiene a Emanuele Ragnedda, imprenditore 41enne di Arzachena, il cui nome è ormai al centro dell'inchiesta. Secondo quanto ricostruito da La Nuova Sardegna, Ragnedda si troverebbe in stato di fermo.