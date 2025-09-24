Gutierrez Napoli spunta anche una clausola rescissoria relativa al contratto dell’ex obiettivo del mercato Juve | le cifre e i dettagli

Gutierrez Napoli, Moretto svela i dettagli dell’accordo: lo spagnolo, seguito in passato dalla Juve, ha una clausola valida solo per l’estero dal 2027. Un nome a lungo seguito, un obiettivo che in estate ha preso una strada diversa. La Juventus continua a monitorare il mercato degli esterni, ma uno dei profili più interessanti seguiti in passato si è definitivamente accasato altrove, con una formula che lo rende di fatto inavvicinabile per il futuro. Stiamo parlando di Miguel Gutierrez, terzino sinistro spagnolo passato in estate dal Girona al Napoli. A svelare i dettagli dell’operazione è l’esperto di mercato Matteo Moretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gutierrez Napoli, spunta anche una clausola rescissoria relativa al contratto dell’ex obiettivo del mercato Juve: le cifre e i dettagli

