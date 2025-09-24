Gusto Italia ultima tappa di stagione a Cava de’ Tirreni

2anews.it | 24 set 2025

Gusto Italia in Tour. Da venerdì 26 a domenica 28 settembre ultima tappa a CavaTirreni. Ingresso libero e gratuito a tutte le attività. Sarà Cava de’ Tirreni, città di grandi tradizioni e di lunga storia, ad ospitare l’ultima tappa della stagione 2025 di Gusto Italia in Tour. Da venerdì 26 a domenica 28 . 🔗 Leggi su 2anews.it

Gusto Italia, ultima tappa di stagione a Cava de' Tirreni

