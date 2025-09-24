Guitars Today | il concerto di Leonardo Vannimartini apre la stagione 2025 2026
Nato nel 2010 come stagione concertistica dedicata alla chitarra classica, Guitars Today si è trasformato nel tempo in un ecosistema vivo, aperto al dialogo tra linguaggi e discipline. Concerti, incontri divulgativi, percorsi di crescita personale, tavole rotonde con esperti di ambiti umanistici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Guitars Today: il concerto di Leonardo Vannimartini apre la stagione 2025/2026; venerdì 2 maggio 2025 aars guitar quartet in concerto nella chiesa di san vincenzo.
