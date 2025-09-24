Guillermo del Toro | Frankenstein segna la fine di un' era ho bisogno di un cambiamento

Il regista messicano ritiene di aver chiuso definitivamente cerchio con la lavorazione del suo ultimo atteso lungometraggio presentato a Venezia. Arriverà presto nelle sale Frankenstein, il nuovo film diretto da Guillermo del Toro, uno dei progetti da più tempo nel cassetto del regista messicano e presentato alla Mostra di Venezia. Grazie all'aiuto di Netflix, Guillermo del Toro è riuscito ad aggiungere un ulteriore tassello alla sua ricca filmografia dopo successi come La spina del diavolo e Il labirinto del fauno. Frankenstein chiude un cerchio secondo Guillermo del Toro In un'intervista a Empire Magazine, Guillermo del Toro ha confessato di ritenere Frankenstein la chiusura di un'era: "Questo film chiude il ciclo" ha spiegato del Toro "Se osservate la filmografia, da Cronos . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

