Cinquecento anni portati egregiamente: l’enigmatico volto di Guidarello Guidarelli, maschera sepolcrale cinquecentesca di Tullio Lombardo, continua a far sognare. La statua, custodita al Museo d’arte della città, sarà protagonista nel fine settimana di una serie di appuntamenti che celebrano questo anniversario speciale, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio 2025. Un’occasione per ripercorrere, tra mistero e romanticismo, la storia di un cavaliere, soldato di ventura, che combatté anche per i Borgia e che morì, in circostanze mai del tutto chiarite, nel 1501. Che sia morto in un duello scoppiato per amore, o per una preziosa camicia prestata e mai restituita, è difficile saperlo, ma poco importa perché ormai la figura di Guidarello Guidarelli, qualunque fosse la sua storia, è entrata nella leggenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guidarello, una statua che fa sognare