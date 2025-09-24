Guidarello una statua che fa sognare
Cinquecento anni portati egregiamente: l’enigmatico volto di Guidarello Guidarelli, maschera sepolcrale cinquecentesca di Tullio Lombardo, continua a far sognare. La statua, custodita al Museo d’arte della città, sarà protagonista nel fine settimana di una serie di appuntamenti che celebrano questo anniversario speciale, in concomitanza con le Giornate Europee del Patrimonio 2025. Un’occasione per ripercorrere, tra mistero e romanticismo, la storia di un cavaliere, soldato di ventura, che combatté anche per i Borgia e che morì, in circostanze mai del tutto chiarite, nel 1501. Che sia morto in un duello scoppiato per amore, o per una preziosa camicia prestata e mai restituita, è difficile saperlo, ma poco importa perché ormai la figura di Guidarello Guidarelli, qualunque fosse la sua storia, è entrata nella leggenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: guidarello - statua
Guidarello, i 500 anni della statua. Spettacoli e visite guidate speciali
l MAR celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un'anteprima speciale! Domenica 21/09, h 16.30 Conferenza di Matteo Ceriana su Tullio Lombardo e i 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli. Un’occasione unica per rileggere un’icona. #GEP - X Vai su X
Conferenze, laboratori per bambini, visite guidate e un concerto del Conservatorio Verdi per festeggiare la statua del celebre condottiero. - facebook.com Vai su Facebook
Guidarello, una statua che fa sognare.
Al MAR di Ravenna i 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli per le Giornate Europee del Patrimonio 2025 - Un anniversario speciale accompagnerà le Giornate Europee del Patrimonio 2025 al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna. Secondo ravennanotizie.it
I 500 anni della statua di Guidarello Guidarelli per le Giornate Europee del Patrimonio al MAR - Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna celebra le Giornate Europee del Patrimonio con un’anteprima domenica 21 settembre 2025 alle ore 16. Riporta ravenna24ore.it