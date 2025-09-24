Guida la jeep di Barbie in strada arrestato | Non volevo andare a piedi

Periodicodaily.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Va al supermercato al volante della jeep di Barbie e viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che nella località canadese di Prince George è stato bloccato da una pattuglia della Royal Canadian Mounted Police. L'uomo viaggiava in strada alla guida della jeep giocattolo, indicata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guida - jeep

“Mi sentivo troppo pigro per camminare”: ubriaco alla guida di una Jeep di Barbie, viene arrestato

“Ero troppo stanco per camminare fino al supermercato”: ubriaco guida una Jeep giocattolo e gira nel traffico a 5km/h, arrestato

Se guidi la jeep di Barbie in strada ti arrestano, succede davvero; Mi sentivo troppo pigro per camminare: ubriaco alla guida di una Jeep di Barbie, viene arrestato; Canada, fermato perché guida la Jeep di Barbie.

guida jeep barbie stradaGuida la jeep di Barbie in strada, arrestato: "Non volevo andare a piedi" - Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che nella località canadese di Prince George è stat ... Si legge su msn.com

guida jeep barbie stradaIl genio del giorno, l’uomo ubriaco arrestato alla guida della Jeep di Barbie - Nei giorni scorsi, a Prince George, in Canada, un uomo è stato fermato alla guida di una macchina giocattolo, più precisamente della Jeep di Barbie. Secondo blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Jeep Barbie Strada