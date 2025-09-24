Guida al FantaNBA 2025 26
Cari appassionati, da quest'anno c’è una novità nella guida al FantaNBA di Ultimo Uomo. Abbiamo scelto infatti di affidarci come piattaforma di riferimento a STAZ Dont lie, un progetto concepito e gestito dal team di Around The Game. Come funziona? È semplice: Ci sono due modalità di calcolo dei punteggi da scegliere (Statpadder e True shooting) e come nella migliore tradizione lanciata da Hoops sports, prevede draft di inizio stagione, tagli, scambi, sotto l’attenta guida di un commissioner chiamato a vigilare e organizzare, oltre a dirimere con saggezza ogni piccola o grande increspatura dentro la lega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
In questa notizia si parla di: guida - fantanba
I 150 migliori giocatori per il fantabasket 2025; Chi prendere e chi evitare al FantaNBA 2023/24; Asta , consigli su chi prendere al Draft.
Ecco le linee guida da seguire in vista della quarta giornata della stagione 2025-26 del Fantacampionato - La classifica generale parte alla 6ª giornata - Riporta gazzetta.it
Ecco le linee guida da seguire in vista della terza giornata della stagione 2025-26 del Fantacampionato - Per non sbagliare scelte al fanta ecco la guida per schierare la formazione nella 3 ª giornata. Scrive gazzetta.it