Guerra in Ucraina Tajani | L' obiettivo è una pace giusta e duratura – Il video

(Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 "L’obiettivo dell’Italia è molto chiaro: una pace giusta e duratura. La nostra priorità è il rispetto del diritto internazionale. Siamo, naturalmente, al fianco dell’Ucraina, che lotta per difendere la propria libertà e sovranità. Questa è una priorità fondamentale nelle Nazioni Unite, nel G7 e nell’Unione Europea. Voglio sottolineare con chiarezza che non siamo in guerra con la Russia. Il nostro obiettivo è portare la Russia al tavolo dei negoziati per una pace giusta. Siamo pienamente convinti che un percorso di pace sia ancora possibile. Come disse papa Leone, non possiamo abbandonare la speranza di pace. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina

askanews. . #Trump: l' #Ucraina può vincere la guerra. la #Russia "tigre di carta". E #Zelensky plaude alla svolta del presidente #USA : comprende chiaramente la situazione - facebook.com Vai su Facebook

#Trump: l' #Ucraina può vincere la guerra. la #Russia "tigre di carta". E #Zelensky plaude alla svolta del presidente #USA : comprende chiaramente la situazione - X Vai su X

Guerra in Ucraina, Tajani: L'obiettivo è una pace giusta e duratura; Guerra in Ucraina, Tajani: L'obiettivo è una pace giusta e duratura; Guerra in Ucraina, Tajani: “Rapire i bambini è un crimine contro l’umanità” SOTTOTITOLI.

Guerra in Ucraina, Tajani: "L'obiettivo è una pace giusta e duratura" - (Agenzia Vista) New York, 23 settembre 2025 "L’obiettivo dell’Italia è molto chiaro: una pace giusta e duratura. Secondo quotidiano.net

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: "Nessuna alternativa a proseguimento del conflitto". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Cremlino: 'Nessuna alternativa a proseguimento del conflitto'. Lo riporta tg24.sky.it