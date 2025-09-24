Guerra in Ucraina il Cremlino risponde a Trump | Non c’è alternativa al proseguimento della guerra
Dopo le dure parole pronunciate ieri dal Presidente americano Donald Trump contro la Russia, affidate ad un post social e reiterate durante gli incontri con Volodymyr Zelensky ed Emmanuel Macron, è arrivata questa mattina la replica del Cremlino. Le parole di Trump. Nella tarda serata italiana, infatti, Trump ha tenuto un colloquio con il Presidente ucraino, dove su espressa domanda di un reporter in merito al suo sostegno all’abbattimento di jet russi che sconfinano in territorio Nato il Presidente americano si è detto «assolutamente favorevole». Durante l’incontro con Macron il tycoon ha invece sostenuto che « forse la Russia è una tigre di carta », completando quella che potremmo definire una “giravolta diplomatica” con un post social, in cui riferisce di credere che « l’Ucraina, con il sostegno dell’Ue, può combattere e riottenere i confini risalenti a prima dell’inizio del conflitto », affermando anche che a suo dire l’economia russa sarebbe «in grossi guai». 🔗 Leggi su Panorama.it
Guerra in Ucraina, il Cremlino risponde a Trump: Non c'è alternativa al proseguimento della guerra; Russia, Trump assicura sostegno a Polonia e Stati Baltici in caso di escalation; Putin pronto a vertice con Trump, forse negli Emirati. Meloni chiama Zelensky e Al Nahyan - Meloni chiama Zelensky. Il presidente ucraino: Visione comune sul processo per una pace equa. Grazie Giorgia per il sostegno.
