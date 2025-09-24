Guerra in Ucraina disperso un 48enne carnico

Udinetoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era arruolato nella brigata d'assalto Azov, l'unità protagonista delle battaglie più dure sul fronte ucraino, e dallo scorso 11 settembre non si hanno più notizie di lui. Si tratta del 48enne paularino David Di Gleria. Ne ha dato notizia il Tg1.Si attendono conferme ufficiali, ma fonti di Kiev lo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - ucraina

Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina

La guerra e i foreign fighters italiani morti in Ucraina; Guerra in Ucraina, disperso un 48enne carnico; Chi era Shahzada Dawood, il turista morto durante la visita sottomarina al Titanic col figlio 19enne.

guerra ucraina disperso 48enne"Missing in action": friulano combattente a fianco dell'esercito ucraino disperso al fronte - David Di Gleria, 48 anni, udinese, è scomparso durante un'azione di guerra in una zona attualmente sotto controllo russo. Riporta rainews.it

guerra ucraina disperso 48enneGuerra in Ucraina, disperso al fronte il viterbese Giorgio Nardini - Originario di Acquapendente, da tempo arruolato tra i combattenti stranieri contro l’invasione russa, non si hanno notizie di lui dal 21 agosto ... Secondo civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ucraina Disperso 48enne