Guerra in Ucraina disperso un 48enne carnico
Era arruolato nella brigata d'assalto Azov, l'unità protagonista delle battaglie più dure sul fronte ucraino, e dallo scorso 11 settembre non si hanno più notizie di lui. Si tratta del 48enne paularino David Di Gleria. Ne ha dato notizia il Tg1.Si attendono conferme ufficiali, ma fonti di Kiev lo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: guerra - ucraina
Ucraina-Russia, meno uomini e più droni: come cambia la guerra
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Trump: "L'Ucraina può vincere la guerra con il sostegno dell'Ue. Se la Russia fosse una potenza militare importante avrebbe vinto il conflitto in meno di una settimana". Zelensky: "Sorpreso da Trump. Positivo voglia sostenerci per la fine della guerra" - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica repubblica.it/esteri/2025/09… - X Vai su X
La guerra e i foreign fighters italiani morti in Ucraina; Guerra in Ucraina, disperso un 48enne carnico; Chi era Shahzada Dawood, il turista morto durante la visita sottomarina al Titanic col figlio 19enne.
"Missing in action": friulano combattente a fianco dell'esercito ucraino disperso al fronte - David Di Gleria, 48 anni, udinese, è scomparso durante un'azione di guerra in una zona attualmente sotto controllo russo. Riporta rainews.it
Guerra in Ucraina, disperso al fronte il viterbese Giorgio Nardini - Originario di Acquapendente, da tempo arruolato tra i combattenti stranieri contro l’invasione russa, non si hanno notizie di lui dal 21 agosto ... Secondo civonline.it