Nel Partito democratico le correnti non chiudono mai bottega: cambiano insegna, ma restano l'infrastruttura reale del potere interno. L'ultima è quella costruita da Lorenzo Guerini, che il 20 settembre ha sancito l'archiviazione dell'asse con Stefano Bonaccini e ha messo in cantiere un nuovo polo riformista. Ufficialmente per "organizzare un pensiero" leale con la segreteria Schlein. Nella pratica, un dispositivo che si attrezza per il dopo: quando i numeri in assemblea e nei gruppi parlamentari consentiranno di aprire la partita sulla guida del partito. La scelta del tempo racconta la strategia.

© Lanotiziagiornale.it - Guerini sogna il ribaltone nel Pd: partito il cantiere per la nascita di una nuova corrente riformista