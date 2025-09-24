gucci torna a sorprendere con un progetto che unisce cinema e alta moda presentando the tiger un cortometraggio firmato dal premio oscar spike jonze e dalla regista halina reijn

Al centro del racconto, la collezione La Famiglia del direttore artistico Demna che attraverso dettagli sartoriali e styling raffinato svela un mondo di dinamiche familiari complesse e atmosfere chic. Una narrazione intensa che fonde moda ed emozioni, incarnata dai volti e dai look di una famiglia rappresentativa del brand. Un cast stellare, guidato da Demi Moore, anima il cortometraggio con grandi nomi come Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page, Keke Palmer e altri. 🔗 Leggi su Amica.it

