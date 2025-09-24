Gucci torna a sorprendere con un progetto che unisce cinema e alta moda presentando The Tiger un cortometraggio firmato dal Premio Oscar Spike Jonze e dalla regista Halina Reijn

Amica.it | 24 set 2025

Al centro del racconto, la collezione La Famiglia del direttore artistico Demna che attraverso dettagli sartoriali e styling raffinato svela un mondo di dinamiche familiari complesse e atmosfere chic. Una narrazione intensa che fonde moda ed emozioni, incarnata dai volti e dai look di una famiglia rappresentativa del brand. Un cast stellare, guidato da Demi Moore, anima il cortometraggio con grandi nomi come Edward Norton, Ed Harris, Elliot Page, Keke Palmer e altri. 🔗 Leggi su Amica.it

