Gucci | il debutto non convenzionale di Demna tra cinema e storia

Life&People.it Il debutto milanese di Demna Gvasalia con la collezione Gucci Primavera Estate 2026 ha inaugurato la Milano Fashion Week stravolgendo deliberatamente ogni regola della passerella tradizionale. L’esordio per lo stilista georgiano si è concretizzato lontano dai confini di una sfilata canonica, trasformandosi invece in un’audace première cinematografica. La Borsa, l’ex tempio della finanza milanese, è il teatro di una sofisticata simulazione, e, l’intera presentazione sottolinea la missione di Demna: un cambio di stile, ma soprattutto una rilettura profonda e potente dell’identità e dell’heritage storica del marchio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it