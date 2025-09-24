Gucci | il debutto non convenzionale di Demna tra cinema e storia
Life&People.it Il debutto milanese di Demna Gvasalia con la collezione Gucci Primavera Estate 2026 ha inaugurato la Milano Fashion Week stravolgendo deliberatamente ogni regola della passerella tradizionale. L’esordio per lo stilista georgiano si è concretizzato lontano dai confini di una sfilata canonica, trasformandosi invece in un’audace première cinematografica. La Borsa, l’ex tempio della finanza milanese, è il teatro di una sofisticata simulazione, e, l’intera presentazione sottolinea la missione di Demna: un cambio di stile, ma soprattutto una rilettura profonda e potente dell’identità e dell’heritage storica del marchio. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
In questa notizia si parla di: gucci - debutto
Il risveglio di Gucci: il debutto visionario di Demna con “La Famiglia”
La Milano Fashion Week PE 2026 si apre con l'evento cult del debutto di Demna Gvasalia x Gucci. A cui rendono omaggio Demi Moore, Gwyneth Paltrow e molte altre icone di eleganza up-to-date
Da @Gucci, @Demna non solo non lascia, ma raddoppia, perché ieri mattina si è svegliato e ha deciso di lanciare, così a sorpresa, tutta la collezione che da domani sarà già in vendita nei negozi e che segna il suo debutto come direttore creativo del marchio - facebook.com Vai su Facebook
Gucci: Demna rivoluziona la maison con un Film-Statement; Gucci studia la formula see-now, buy-now per il debutto di Demna a settembre; Gucci: il debutto di Demna Gvasalia potrebbe non essere una sfilata.
Gucci punta su immagine e glamour: un cortometraggio con Demi Moore ed Edward Norton per il debutto di Demna - Ieri, a Milano, la griffe fiorentina ha presentato la première di un cortometraggio di ... Segnala fashionunited.it
Il debutto di Demna da Gucci apre la Milano Fashion Week con Tutti in Famiglia - La più grande stagione di debutti di designer nelle principali maison europee – con ben quattro solo a Milano – si è aperta martedì sera a Milano con Demna da Gucci. Da it.fashionnetwork.com