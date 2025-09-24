Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli | treni in ritardo fino a 90 minuti

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forti rallentamenti stamattina lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli per un guasto. I treni regionali Intercity registrano ritardi fino a 90 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guasto - linea

Napoli, guasto alla Linea 1: stop alla metro per più di un’ora

Guasto alla linea dell’alta velocità, treni in ritardo e disagi oggi a Firenze

Treni in tilt, odissea in Puglia. Guasto tecnico sulla linea: convogli bloccati e ritardi fino a tre ore

Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli: treni in ritardo fino a 90 minuti; Guasto elettrico: treni regionali fermi tre ore in orario di punta; Guasto alla linea Roma-Nettuno: treni sospesi e ritardi fino a 45 minuti.

guasto linea ferroviaria romaGuasto alla linea Roma-Nettuno: treni sospesi e ritardi fino a 45 minuti - Mattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Roma–Nettuno, dove la circolazione dei treni è stata sospesa per alcune ore a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica. Secondo rainews.it

guasto linea ferroviaria romaLinea ferroviaria Roma - Nettuno, mattinata da incubo - Treni soppressi e particolari disagi per i passeggeri di un treno rimasto fermo a causa di un guasto. Da latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Guasto Linea Ferroviaria Roma