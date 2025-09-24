Guasto sulla linea ferroviaria Roma-Napoli | treni in ritardo fino a 90 minuti
Forti rallentamenti stamattina lungo la linea ferroviaria Roma-Napoli per un guasto. I treni regionali Intercity registrano ritardi fino a 90 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Guasto alla linea Roma-Nettuno: treni sospesi e ritardi fino a 45 minuti - Mattinata complicata per i pendolari della linea ferroviaria Roma–Nettuno, dove la circolazione dei treni è stata sospesa per alcune ore a causa di un guasto tecnico alla linea elettrica. Secondo rainews.it
Linea ferroviaria Roma - Nettuno, mattinata da incubo - Treni soppressi e particolari disagi per i passeggeri di un treno rimasto fermo a causa di un guasto. Da latinaoggi.eu