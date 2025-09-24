Guardiola ammette il cambiamento | Se ci difendiamo è perché giochiamo male

Il Manchester City è costretto a difendersi perché la squadra «gioca male». E perché gli avversari sono più forti. Pep Guardiola è costretto ad ammetterlo dopo le critiche (non gradite) secondo cui la sua squadra avrebbe espresso un calcio noioso nell’1-1 contro l’Arsenal. Precisando poi di «non fregarsene nulla» delle polemiche per il 32,8% di possesso palla avuto all’Emirates Stadium domenica. Alcune delle vittorie più importanti del City, del resto, sono arrivate proprio con meno possesso palla rispetto agli avversari. Due anni fa, nella stagione del Triplete, il City vinse 3-1 all’Emirates con appena il 36,5% di possesso; nel 2019-20 batté il Chelsea con il 46,7%. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola ammette il cambiamento: «Se ci difendiamo, è perché giochiamo male»

Il tecnico del City: «Cruyff mi diceva: se Romário è marcato a uomo, gioca lungo su di lui; io dico lo stesso ai miei per Haaland».; Guardiola ammette il cambiamento: «Se ci difendiamo, è perché giochiamo male».

