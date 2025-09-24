Guardia di finanza autorità civili e militari alla celebrazione del santo patrono

Nel corso della mattinata di mercoledì 24 settembre, la Chiesa parrocchiale del Gesù di Ferrara ha fatto da cornice alla celebrazione, a livello provinciale, della funzione religiosa in onore di San Matteo, patrono del Corpo della Guardia di finanza.

