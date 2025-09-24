Guardia di finanza autorità civili e militari alla celebrazione del santo patrono
Nel corso della mattinata di mercoledì 24 settembre, la Chiesa parrocchiale del Gesù di Ferrara ha fatto da cornice alla celebrazione, a livello provinciale, della funzione religiosa in onore di San Matteo, patrono del Corpo della Guardia di finanza.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: guardia - finanza
Dalla guardia di finanza all’altare, la prima messa di fra Emanuele Antintori
Aerotaxi, evasione da 2 milioni di euro a Napoli: «Non pagavano l’imposta ambientale». Oltre 100 società individuate dalla Guardia di finanza
Finanza, cambio della guardia. Il tenente Gallo al posto di Giannini
Guardia di Finanza di Rieti festeggia il Patrono san Matteo - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno dalla $GuardiadiFinanza $LeCastella $Crotone $NoiconVoi - X Vai su X
Sessa Aurunca, guardia di finanza dona attrezzature sequestrate alla Protezione Civile - Attrezzature per la manutenzione delle aree verdi (decespugliatori, motoseghe, elettroseghe, tagliasiepi, oli combustibili e accessori vari), sequestrate a Sessa Aurunca nel corso di una attività di ... ilmattino.it scrive
Cambio al vertice alla Guardia di Finanza di Porto Torres - Il Tenente Pierluca Rombini ha assunto il comando del Reparto, in sostituzione del Capitano Davide Guida. Segnala ansa.it