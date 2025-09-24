Gualdo Tadino Giochi de le Porte il 26-27-28 settembre | chiusura scuola orari taverne navetta e ordinanza alcol
Il 26, 27 e 28 settembre 2025 tornano i Giochi de le Porte, rievocazione storica, che vanta oltre mille figuranti in costume (il corteo del sabato). Attesi come sempre tanti turisti che si andranno a mischiare alle migliaia di portaioli gualdesi. Per far funzionare la complessa macchina dei. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: gualdo - tadino
Nuova risonanza magnetica all’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino: al via l’installazione, ma la diagnostica non si ferma
Diffamazione su Facebook, condannata a un anno di reclusione, l’influencer di Gualdo Tadino fa appello "Mio profilo hackerato"
Trofeo Cardinali, i vincitori. Grande festa a Gualdo Tadino
A Gualdo Tadino i dipendenti delle Poste Italiane hanno sventato una truffa ai danni di un cliente. Il personale della sede si è insospettito da un’inusuale richiesta di un bonifico da 25mila euro e ha deciso di non dare seguito all'operazione che si è poi rivelata - facebook.com Vai su Facebook
Gualdo Tadino, Giochi de le Porte il 26-27-28 settembre: chiusura scuola, orari taverne, navetta e ordinanza alcol; Pranzo del Portaiolo e ultime prove in piazza, Gualdo Tadino si prepara ai Giochi; Gualdo Tadino: domenica la presentazione del palio dei Giochi de le Porte.
Giochi de le Porte nel vivo. Domenica si assegna il Palio - GUALDO TADINO – E’ la settimana tanto attesa, quella che si conclude nel pomeriggio di domenica prossima con i Giochi de le Porte e l’assegnazione del Palio di San Michele Arcangelo. Lo riporta msn.com
Gualdo Tadino si prepara per il palio di San Michele Arcangelo - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre Gualdo Tadino ospiterà la 47/a edizione del palio di San Michele Arcangelo. Da msn.com