GTA | Rockstar Games abbraccia il futuro del roleplay e rende il gioco ancora più bello

Rockstar Games, forte del successo di GTA V che è ancora ai vertici di Twitch, e con l'attesissimo GTA 6 all'orizzonte, ha deciso di rivoluzionare il mondo del roleplay. La notizia bomba? Una collaborazione ufficiale con Nopixel, il più grande server di roleplay di GTA 5. Nopixel, un nome che risuona nella community di GTA V, è un server di roleplay basato su FiveM, il sistema di Rockstar, che permette ai giocatori di immergersi in una Los Santos alternativa, vestendo i panni di cittadini comuni, imprenditori, criminali, forze dell'ordine e molto altro. Con una community di oltre 544.000 membri e un'attività in-game costante dal 2016, Nopixel rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di roleplay.

