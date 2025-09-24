Gruppo Grimaldi | ecco la Grande Svezia seconda di dieci PCTC di ultima generazione della flotta

Questa mattina ha fatto il suo ingresso nella flotta del Gruppo Grimaldi la  Grande Sveziaseconda delle dieci unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) di ultima generazione  commissionate a China Merchants Heavy Industries Jiangsu. La nave è lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 91.611 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Come la sua gemella  Grande Shanghai, consegnata poco meno di un mese fa, sui suoi 14 ponti può trasportare  sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili,  per una capacità massima di  9.000 CEU  (Car Equivalent Units). All’elevata capacità si affiancano le numerose tecnologie green: la  Grande Svezia  è la quarta unità  Ammonia Ready  della flotta Grimaldi, ossia potrà essere convertita all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo carbon free. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

