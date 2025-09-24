Gruppo Grimaldi | ecco la Grande Svezia seconda di dieci PCTC di ultima generazione della flotta
Questa mattina ha fatto il suo ingresso nella flotta del Gruppo Grimaldi la Grande Svezia, seconda delle dieci unità PCTC (Pure Car & Truck Carrier) di ultima generazione commissionate a China Merchants Heavy Industries Jiangsu. La nave è lunga 220 metri e larga 38 metri, ha una stazza lorda di 91.611 tonnellate ed una velocità di crociera di 18 nodi. Come la sua gemella Grande Shanghai, consegnata poco meno di un mese fa, sui suoi 14 ponti può trasportare sia veicoli elettrici che quelli alimentati da combustibili fossili, per una capacità massima di 9.000 CEU (Car Equivalent Units). All’elevata capacità si affiancano le numerose tecnologie green: la Grande Svezia è la quarta unità Ammonia Ready della flotta Grimaldi, ossia potrà essere convertita all’utilizzo dell’ammoniaca come combustibile alternativo carbon free. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
