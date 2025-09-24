Gruppo di salinari di Cervia in visita
"Una domenica proprio intensa, quella del 21 settembre, ricca di incontri e trascorsa in compagnia di un nutrito gruppo di salinari di Cervia, in partenza per Roma per la tradizionale consegna del sale dolce". Quest’anno avverrà l’8 ottobre. Lo comunica Alberto Merendi dell’associazione Tra Monti e Valli di San Piero in Bagno, che poi aggiunge: "E così con il loro sale hanno camminato lungo tratti della medievale via Romea Germanica ed insaporito la Valle del Savio, visitando le chiese giubilari del territorio, e salutando i vari parroci, oltre ai sindaci, tra cui quelli di Sarsina (Don Rudy Tonelli e Enrico Cangini) e di Bagno di Romagna (monsignor Alfiero Rossi e Enrico Spighi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
